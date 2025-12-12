大一番直後に“直接賛辞”！ マンCペップ監督がロドリゴを激賞「どれだけ素晴らしいか伝えた」
マンチェスター・シティのジョゼップ・グアルディオラ監督が、レアル・マドリードに所属するブラジル代表FWロドリゴを称賛した。現地時間11日、イギリス紙『デイリー・メール』が伝えている。
マンチェスター・Cとレアル・マドリードは、現地時間10日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第6節で顔を合わせた。レアル・マドリードの本拠地『エスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウ』で開催された同試合は、レアル・マドリードが28分にロドリゴのゴールで先制。アウェイのマンチェスター・Cは、35分にイングランド代表MFニコ・オライリー、43分にノルウェー代表FWアーリング・ハーランド（PK）がゴールネットを揺らして前半のうちに逆転に成功。以降はレアル・マドリードの猛攻を凌ぎきり、2−1で勝利を収めた。
『デイリー・メール』によると、グアルディオラ監督はレアル・マドリードに先制点をもたらしたロドリゴのプレーに感銘を受けた模様だ。ロドリゴは昨季途中から極度の不振に陥り、マンチェスター・C戦でゴールを決めるまで約9カ月間も無得点が続いていた。今回のゴールにより不名誉な無得点記録を32試合でストップさせたが、それでもロドリゴ本来のプレーレベルへと完全に戻ったわけではない。だが、グアルディオラ監督はブラジル代表アタッカーについて「別格だし、別次元の選手」と激賞。「どれだけ素晴らしいか伝えたんだ」と、試合後に本人へ直接賛辞を送ったことを明かした。
グアルディオラ監督は、以前からロドリゴの才能を高く評価。マンチェスター・Cは過去にも何度かロドリゴ獲得の可能性を探っていたとされており、『デイリー・メール』によると今夏もロドリゴとの契約を試みていたという。最終的にはレアル・マドリードでの成功を優先したロドリゴが断りを入れたものの、グアルディオラ監督はロドリゴを本気でチームに引き入れたいと考えているのかもしれない。
マンチェスター・Cとレアル・マドリードは、現地時間10日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第6節で顔を合わせた。レアル・マドリードの本拠地『エスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウ』で開催された同試合は、レアル・マドリードが28分にロドリゴのゴールで先制。アウェイのマンチェスター・Cは、35分にイングランド代表MFニコ・オライリー、43分にノルウェー代表FWアーリング・ハーランド（PK）がゴールネットを揺らして前半のうちに逆転に成功。以降はレアル・マドリードの猛攻を凌ぎきり、2−1で勝利を収めた。
グアルディオラ監督は、以前からロドリゴの才能を高く評価。マンチェスター・Cは過去にも何度かロドリゴ獲得の可能性を探っていたとされており、『デイリー・メール』によると今夏もロドリゴとの契約を試みていたという。最終的にはレアル・マドリードでの成功を優先したロドリゴが断りを入れたものの、グアルディオラ監督はロドリゴを本気でチームに引き入れたいと考えているのかもしれない。