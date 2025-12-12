『とっとこハム太郎』アニメ放送25周年記念の最新情報が続々と到着！Prime Videoにて、TVアニメ『とっとこハム太郎 はむはむぱらだいちゅ！』が配信開始される。☆『とっとこハム太郎』関連画像をチェック！（写真8点）＞＞＞12月12日はトンガリくんのお誕生日♪おめでとうございます！！！そして2025年5月3日（土）のハムちゃんず・こうしくんのお誕生日を皮切りに、アニメ『とっとこハム太郎』放送25周年イヤーがスタート♪