【とっとこハム太郎】アニメ25th☆『小学8年生』にカラー作品＆PrimeVideoで配信！
『とっとこハム太郎』アニメ放送25周年記念の最新情報が続々と到着！ Prime Videoにて、TVアニメ『とっとこハム太郎 はむはむぱらだいちゅ！』が配信開始される。
12月12日はトンガリくんのお誕生日♪ おめでとうございます！！！
そして2025年5月3日（土）のハムちゃんず・こうしくんのお誕生日を皮切りに、アニメ『とっとこハム太郎』放送25周年イヤーがスタート♪
アニメ『とっとこハム太郎』シリーズは、2025年7月で、2000年のTVアニメの放送開始から25周年を迎えている。
そんなTVアニメ『とっとこハム太郎』25周年を記念して、TVアニメ『とっとこハム太郎 はむはむぱらだいちゅ！』が、Prime Videoで本日から配信開始！
Prime Videoでは、その他TVアニメ『とっとこハム太郎』全193話のほか、劇場版全4作、さらにはOVA4作品も配信中。この機会にアニメ『とっとこハム太郎』をたくさん楽しんじゃおう。
さらに、TVアニメ放送25周年を記念して「とっとこハム太郎」公式サイトで開催されている、ウェブで応募する参加型記念企画「みんなでうたおう！とっとこうた」の応募締め切りがいよいよ最終日。ぜひ参加して、応募者全員にプレゼントされる「スペシャルデザインのデジタルカード」をゲットしよう！
アニバーサリーイヤー情報はまだまだ止まらない！
新作グッズ情報として、集めて楽しい「ぬいピン」にハム太郎が仲間入り。
「ぬいピン」は、アップリケ刺しゅうに綿が入った、ぷっくりかわいいマスコットバッジ。バッグやポーチなどいろいろな場所につけられて一緒にお出かけするのにおすすめです♪
ラインナップは全12種類。何が出るかは開けてからのお楽しみ！
雑誌『小学8年生』では、河井先生の作品特別掲載も決定。
本作はカラー作品となっており、『小学一年生』1999年12月号掲載作品を再掲載したもの。この機会にぜひ愛らしいハム太郎物語を楽しんでね。
来年も「ハムちゃんず」のお誕生日には、何かお知らせがあるかも……？ 続報をお楽しみに。
（C）河井リツ子／小学館・SMDE
