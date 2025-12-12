12月5日（金）より公開中の映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』。木戸が演じる楡井を助ける ”伝説の風鈴生” 役で眞栄田郷敦が出演していたことが明らかに。コメントも到着している。＞＞＞眞栄田郷敦の出演シーンやオフショットをチェック！（写真4点）ついに12月5日（金）より公開された映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』は、全国351劇場で上映され、SNSでは早くも絶賛の声が続々。10代〜20代の若年層のグループ