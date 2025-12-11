12月10日午後11時ごろ、熊本県菊陽町原水のアパートの一室で爆発がありました。 【写真を見る】爆発直後、物が散らばった隣室窓の一部は道路の先まで飛んだか 爆発直後、隣室の様子 隣の部屋の住人は、RKK熊本放送の取材に「熊本地震のような衝撃だった」と話しました。爆発によって机やタンスが倒れたということです。 警察によりますと、ファンヒーターの前に置いていた殺虫剤のスプレー缶が爆発