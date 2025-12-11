ベストイレブンが発表された今季のJ1リーグ各賞の表彰を行うJリーグアウォーズが12月11日、横浜アリーナで開催された。優秀選手賞を受賞した36人からベストイレブンが発表され、優勝した鹿島アントラーズから最多の3人が選出された。GKには、優勝した鹿島から早川友基が選出された。DFラインは3バック。古賀太陽（柏レイソル）、荒木隼人（サンフレッチェ広島）、植田直通（鹿島）の3人が並んだ。MFは稲垣祥（名古屋グランパ