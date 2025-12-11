TVアニメ『BLACK TORCH』の放送が、2026年7月に決定。さらに、弐郎＆羅睺、一華、零司が描かれた新キービジュアルと新PVが公開された。＞＞＞キービジュアルやPVカット、グッズをチェック！（写真15点）『BLACH TORCH』は、集英社『ジャンプSQ.』『少年ジャンプ＋』にて、2017年から2018年にかけて連載された、タカキツヨシ原作の漫画。忍者の末裔として祖父に育てられ、動物と話す能力を持つ高校生・我妻弐郎は、ある日、森