【BLACK TORCH】放送は2026年7月に決定！ キービジュアル＆PV＆ジャンフェス情報公開
TVアニメ『BLACK TORCH』の放送が、2026年7月に決定。さらに、弐郎＆羅睺、一華、零司が描かれた新キービジュアルと新PVが公開された。
＞＞＞キービジュアルやPVカット、グッズをチェック！（写真15点）
『BLACH TORCH』は、集英社『ジャンプSQ.』『少年ジャンプ＋』にて、2017年から2018年にかけて連載された、タカキツヨシ原作の漫画。忍者の末裔として祖父に育てられ、動物と話す能力を持つ高校生・我妻弐郎は、ある日、森の中で傷つき倒れる黒猫・羅睺と出会う。
公開された新キービジュアルに描かれた弐郎＆羅睺、一華、零司の面々は新PVの中でも次々登場。各キャラクターのボイスに加え、原作の迫力を余すことなく表現したアニメ映像が満載なので、ぜひチェックしてほしい。
また、2025年12月20日（土）、12月21日（日）に開催される「ジャンプフェスタ2026」では、12月21日（日）の15：10から15：50まで、 「ジャンプステーション」ステージにて『BLACK TORCH』スペシャルトークステージが開催される。
さらに「ジャンプフェスタ2026」ではステージだけでなく、ShoPro（小学館集英社プロダクション）ブースにて新キービジュアル、新PVの掲出が実施される。
さらにグッズ販売、TVアニメ『姫様 ”拷問” の時間です』とのコラボショッパー、「伝説の物ノ怪・羅睺ステッカー」の配布も行われるので、ぜひ会場へ。
（C）タカキツヨシ／集英社・BLACK TORCH製作委員会
