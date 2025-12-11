なぜ彼女は生まれたばかりの赤ん坊を殺さなければならなかったのか――。平成20年、静岡で起きた衝撃の事件。3度の交際・結婚の末に暴力と貧困で追い詰められ、“誰にも言えない妊娠”を抱え込んだ末の悲劇だった。本稿では、その顛末を追う。なお登場人物はすべて仮名である。（全2回の1回目／続きを読む）【写真】この記事の写真を見る（2枚）写真はイメージ©getty◆◆◆「悪い男」と結婚したばかりに⋯佐藤由貴