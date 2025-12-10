2026年1月より放送が始まるTVアニメ『ダーウィン事変』。OP主題歌は、Official髭男dismの『Make Me Wonder』に決定。12月12日（金）の19：00に、『Make Me Wonder』を使用した本予告映像が公開される。＞＞＞Official髭男dismや作品キービジュアル、コミック書影をチェック！（写真12点）講談社の月刊コミック誌「アフタヌーン」にて連載されている大人気ヒューマン＆ノン・ヒューマンドラマ『ダーウィン事変』。最新コミックス9巻