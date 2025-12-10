【ダーウィン事変】OP主題歌はOfficial髭男dism『Make Me Wonder』に決定！ 本予告映像公開
2026年1月より放送が始まるTVアニメ『ダーウィン事変』。OP主題歌は、Official髭男dismの『Make Me Wonder』に決定。12月12日（金）の19：00に、『Make Me Wonder』を使用した本予告映像が公開される。
＞＞＞Official髭男dismや作品キービジュアル、コミック書影をチェック！（写真12点）
講談社の月刊コミック誌「アフタヌーン」にて連載されている大人気ヒューマン＆ノン・ヒューマンドラマ『ダーウィン事変』。
最新コミックス9巻までのシリーズ累計発行部数は220万部を突破しており、「マンガ大賞2022」大賞、「このマンガがすごい！2022」オトコ編第10位、「第25回文化庁メディア芸術祭」マンガ部門優秀賞、「出版社コミック担当が選んだおすすめコミック2022」第2位、フランス第50回アングレーム国際漫画祭にて実施された「BDGestArts」アジアセクションと、各漫画賞を総なめし、日本のみならず海外でも高い人気を誇っています。
本日、Zepp Fukuokaにて開催されたOfficial髭男dism「OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour FOUR-RE：ISM」において、TVアニメ『ダーウィン事変』のオープニング主題歌をOfficial髭男dismが担当することが発表された。
楽曲タイトルは『Make Me Wonder』。作品の世界観を力強く牽引する楽曲となっている。
さらに、同楽曲『Make Me Wonder』を使用した本予告映像が、12月12日（金）19時に公開される予定なので、お見逃しなく。
TVアニメ『ダーウィン事変』は、来年2026年1月よりテレ東系列にて放送開始。独創的な世界観とスリリングな物語で話題を呼ぶ本作の続報にも注目だ。
（C）2026 うめざわしゅん・講談社／「ダーウィン事変」製作委員会
＞＞＞Official髭男dismや作品キービジュアル、コミック書影をチェック！（写真12点）
講談社の月刊コミック誌「アフタヌーン」にて連載されている大人気ヒューマン＆ノン・ヒューマンドラマ『ダーウィン事変』。
最新コミックス9巻までのシリーズ累計発行部数は220万部を突破しており、「マンガ大賞2022」大賞、「このマンガがすごい！2022」オトコ編第10位、「第25回文化庁メディア芸術祭」マンガ部門優秀賞、「出版社コミック担当が選んだおすすめコミック2022」第2位、フランス第50回アングレーム国際漫画祭にて実施された「BDGestArts」アジアセクションと、各漫画賞を総なめし、日本のみならず海外でも高い人気を誇っています。
楽曲タイトルは『Make Me Wonder』。作品の世界観を力強く牽引する楽曲となっている。
さらに、同楽曲『Make Me Wonder』を使用した本予告映像が、12月12日（金）19時に公開される予定なので、お見逃しなく。
TVアニメ『ダーウィン事変』は、来年2026年1月よりテレ東系列にて放送開始。独創的な世界観とスリリングな物語で話題を呼ぶ本作の続報にも注目だ。
（C）2026 うめざわしゅん・講談社／「ダーウィン事変」製作委員会