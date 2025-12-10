来年３月のＷＢＣで連覇を狙う侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が９日（日本時間１０日）、米フロリダ州オーランドで開催中のＭＬＢウィンターミーティング（ＷＭ）の会場ホテルで報道陣の取材に応じた。現状、メジャーリーガーで参戦を表明しているのはドジャース・大谷翔平投手（３１）のみ。ド軍の山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２４）はチームが派遣を許可するか態度を示しておらず、二刀流の大谷も投手として登