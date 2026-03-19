プロ野球楽天の元監督で野球解説者のデーブ大久保氏（59）が、2026年3月18日にユーチューブを更新し、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表・井端弘和監督（50）の采配を巡る批判の声に激怒した。「WBCに関連した人たちの誰が今非難されていますか？」 今大会、日本は1次ラウンド・プールCを4戦全勝で首位通過した。 15日に米フロリダ州マイアミで行われた準々決勝では、プールD2位のベネズエラに5−8で敗れた。大会