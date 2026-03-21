WBCの決勝戦が3月18日に行われ、ベネズエラが米国を3−2で下して初優勝を飾った。大会史上最多のメジャーリーガー8選手を擁した侍ジャパンは、準々決勝でベネズエラに5−8で敗れた。ベスト4に進出できなかったのは今回が初。敗因は何か。そして指揮官・井端弘和監督（50）の今後は。＊＊＊【写真】「やっぱり美人すぎる…」井端監督の妻は、テレ朝の「超有名“元女子アナ”」ブルペンは入れ替わり立ち替わり世界一に輝き、喜び