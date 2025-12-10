ドジャースのウィル・スミス捕手が来年３月に行われるＷＢＣ米国代表に加わることが９日（日本時間１０日）、明らかになった。ＷＢＣ公式が発表した。スミスはドジャースの正捕手としてチームのワールドシリーズ連覇に大きく貢献。特に第７戦では延長十一回に決勝のソロホームランを放ち、マスクをかぶっては山本由伸投手を好リードしてブルージェイズを撃破した。すでに米国代表には今季、ア・リーグ本塁打王のマリナーズ、