¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ó¡¼¥à¥¹¡×¤ÎÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥ó¥¬¡¼¥È ¥Ó¡¼¥à¥¹¡×¤è¤ê¡¢¥â¥ó¥­¡¼¡¦¥Ñ¥ó¥Á¤Î¸¶ºî¤ËÉº¤¦¥¢¥À¥ë¥È¤«¤Ä´í¸±¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÎÀ¤³¦¤ò°ú¤­·Ñ¤¤¤À¡ØLUPIN THE ?RD¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Î½é¤Î¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª¡ù¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤«¤Ä¥Ï¡¼¥É¥Ü¥¤¥ë¥É¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿25ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ä¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ä¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÉý¹­¤¯¼ê³Ý¤±¤ë¥×