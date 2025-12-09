¡ÚLUPIN THE ·RD¡Û¡Ö¥Þ¥ó¥¬¡¼¥È ¥Ó¡¼¥à¥¹¡×¥³¥é¥Ü¤Ï¥Ï¡¼¥É¥Ü¥¤¥ë¥É¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡ª
¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ó¡¼¥à¥¹¡×¤ÎÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥ó¥¬¡¼¥È ¥Ó¡¼¥à¥¹¡×¤è¤ê¡¢¥â¥ó¥¡¼¡¦¥Ñ¥ó¥Á¤Î¸¶ºî¤ËÉº¤¦¥¢¥À¥ë¥È¤«¤Ä´í¸±¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÎÀ¤³¦¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¡ØLUPIN THE ·RD¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Î½é¤Î¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª
¡ù¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤«¤Ä¥Ï¡¼¥É¥Ü¥¤¥ë¥É¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿25ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ä¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ä¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÉý¹¤¯¼ê³Ý¤±¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥Þ¥ó¥¬¡¼¥È ¥Ó¡¼¥à¥¹¡×¤è¤ê¡¢¾®ÃÓ·ò´ÆÆÄºîÉÊ¡ØLUPIN THE ·RD¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¡ØLUPIN THE ·RD¡Ù¤Ï¡¢¥â¥ó¥¡¼¡¦¥Ñ¥ó¥Á¤Î¸¶ºî¤ËÉº¤¦¥¢¥À¥ë¥È¤«¤Ä´í¸±¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÎÀ¤³¦¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢¼ã¤¥ë¥Ñ¥ó¤¿¤Á¤Îî°íð¤äµ°À×¤òÉÁ¤¯¾®ÃÓ·ò´ÆÆÄ¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡Ø¥ë¥Ñ¥ó»°À¤¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡£
¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë¡Ø¼¡¸µÂç²ð¤ÎÊèÉ¸¡Ù¡Ê2014¡Ë¡¢¡Ø·ì±ì¤ÎÀÐÀî¸Þ¥§Ìç¡Ù¡Ê2017¡Ë¡¢¡ØÊöÉÔÆó»Ò¤Î±³¡Ù¡Ê2019¡Ë¤Î3ºîÉÊ¤¬¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾ï¼±¤«¤éÂç¤¤¯³°¤ì¤¿¡ãÄ¶¡ä¸ÄÀÅª¤Ê¶¯Å¨¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¥ë¥Ñ¥ó¡¦¼¡¸µ¡¦¸Þ¥§Ìç¡¦ÉÔÆó»Ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶î¤±°ú¤¤ä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¸«¤É¤³¤í¤À¡£
º£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡ØLUPIN THE ·RD¡Ù¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¢¤ë±ÇÁüÈþ¤ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥Ï¡¼¥É¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢¸¶²è¤ò¤â¤È¤Ë¡Ö¥Þ¥ó¥¬¡¼¥È ¥Ó¡¼¥à¥¹¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇÛ¿§¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¥¦¥§¥¢¤ä¾®Êª¤òÃæ¿´¤Ë6·¿¡¦Á´14¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÇÅ¸³«¡£
¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡ÖPOPART T¥·¥ã¥Ä¡×¤ä¥¯¡¼¥ë¤Ê¥â¥Î¥¯¥í¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¡Ö¥·¥ë¥¨¥Ã¥ÈT¥·¥ã¥Ä¡×¡¢Ì¥ÎÏ°î¤ì¤ëÊöÉÔÆó»Ò¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤ªÞ¯Íî¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿¡Ö¥ê¥ó¥¬¡¼T¥·¥ã¥Ä¡×¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÁ°¸å¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤äÏÂ¥Æ¥¤¥¹¥È¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡Ö¥Ù¥È¥¸¥ã¥ó¡×¡¢¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ê¤É¤âÅÐ¾ì¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Ó¡¼¥à¥¹Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¤«¤Ï¤ª³Ú¤·¤ß¡ª
¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢Í½Äê¿ôÎÌ¤ËÃ£¤·¤¿»þÅÀ¤ÇÇÛÉÛ¤Ï½ªÎ»¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤ò¡£
¡Ö¥Ó¡¼¥à¥¹¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÇÛÉÛÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¡£
¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥à¥¹ ¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥È ¹âÎØ¡¢¥Ó¡¼¥à¥¹ ¥é¥¤¥Õ ²£ÉÍ¡¢¥Ó¡¼¥à¥¹¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¤ª¼è¤ê°·¤¤¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥ê¥ó¥¬¡¼T¥·¥ã¥Ä¡×¡Ö¥Ù¥È¥¸¥ã¥ó¡×¡Ö¥Í¥¯¥¿¥¤¡×¤ÏÍ½ÌóÈÎÇä¤È¤Ê¤ë¡£
