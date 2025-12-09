新テレビ番組『ウルトラマン ニュージェネレーション スターズ』が、2026年1月24日（土）から毎週土曜あさ9：00よりテレ東系列にて放送開始。ウルトラマンオメガの新たな姿「ガメドンアーマー」も登場する。＞＞＞ウルトラマンオメガ ガメドンアーマーや玩具をチェック！（写真11点）『ウルトラマン ニュージェネレーション スターズ』は、最新作『ウルトラマンオメガ』まで続く特撮シリーズ「ニュージェネレーションウルトラマン