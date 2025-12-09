『ウルトラマン ニュージェネレーション スターズ』2026年1月24日（土）放送スタート！ オメガにガメドンアーマー登場
新テレビ番組『ウルトラマン ニュージェネレーション スターズ』が、2026年1月24日（土）から毎週土曜あさ9：00よりテレ東系列にて放送開始。ウルトラマンオメガの新たな姿「ガメドンアーマー」も登場する。
＞＞＞ウルトラマンオメガ ガメドンアーマーや玩具をチェック！（写真11点）
『ウルトラマン ニュージェネレーション スターズ』は、最新作『ウルトラマンオメガ』まで続く特撮シリーズ「ニュージェネレーションウルトラマン」から厳選した数々のエピソードを、新たなストーリー展開で紹介する傑作選だ。
ウルトラマンシリーズは2026年に60周年のアニバーサリーイヤーを迎える。その2026年1月24日（土）に、「絆をつなぐ」というテーマを掲げて新番組がスタートする。
ウルトラマンゼットとウルトラマンジードの軽快な掛け合いのもと、ウルトラヒーローたちの絆の物語が毎週届けられる。
さらに、1月17日（土）に最終回を迎えるテレビシリーズ『ウルトラマンオメガ』で活躍したレキネス、トライガロン、ヴァルジェネスに続く第4のメテオカイジュウ「ガメドン」が新登場し、その力を纏った「ウルトラマンオメガ ガメドンアーマー」が見参。
先輩ニュージェネレーションウルトラマンたちの活躍を通して、絆をつなぐ物語が展開される。
2026年1月24日（土）に放送開始となる『ウルトラマン ニュージェネレーション スターズ』、乞うご期待。
（C）円谷プロ
＞＞＞ウルトラマンオメガ ガメドンアーマーや玩具をチェック！（写真11点）
『ウルトラマン ニュージェネレーション スターズ』は、最新作『ウルトラマンオメガ』まで続く特撮シリーズ「ニュージェネレーションウルトラマン」から厳選した数々のエピソードを、新たなストーリー展開で紹介する傑作選だ。
ウルトラマンシリーズは2026年に60周年のアニバーサリーイヤーを迎える。その2026年1月24日（土）に、「絆をつなぐ」というテーマを掲げて新番組がスタートする。
ウルトラマンゼットとウルトラマンジードの軽快な掛け合いのもと、ウルトラヒーローたちの絆の物語が毎週届けられる。
先輩ニュージェネレーションウルトラマンたちの活躍を通して、絆をつなぐ物語が展開される。
2026年1月24日（土）に放送開始となる『ウルトラマン ニュージェネレーション スターズ』、乞うご期待。
（C）円谷プロ