『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』の、フェイスデザインのころんとしたフォルムが可愛らしい「ぬいコロ」が新登場！ぬい活がはかどります♪☆ころんとしたフォルムとお顔が可愛い「ぬいコロ」をチェック！（写真2点）＞＞＞『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜午前9：30〜10：00／テレビ朝日系）は、スーパー戦隊シリーズ50周年記念作。全て集めるとなんでも願いが叶うという指輪を求め、5人の ”はぐれ者” が戦い