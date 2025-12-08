【ゴジュウジャー】手のひらサイズのヒーロー☆「ぬいコロ」登場
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』の、フェイスデザインのころんとしたフォルムが可愛らしい「ぬいコロ」が新登場！ ぬい活がはかどります♪
☆ころんとしたフォルムとお顔が可愛い「ぬいコロ」をチェック！（写真2点）＞＞＞
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜午前9：30〜10：00／テレビ朝日系）は、スーパー戦隊シリーズ50周年記念作。全て集めるとなんでも願いが叶うという指輪を求め、5人の ”はぐれ者” が戦いを繰り広げる物語。さらには、悪の軍団・ブライダン、そして歴代レッドたちとも、 おきて破りの頂上バトルを繰り広げる！
新時代のナンバーワンになるのは誰だ！？ ゴジュウポーラーの参戦により、一層盛り上がりを見せるゴジュウジャー。映画でも最高最強ヒーローは健在！
このたび、バンダイナムコヌイより「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ぬいコロ」が新登場！
「ぬいコロ」は、コロコロしているお手玉サイズの、キャラクターのフェイスをデフォルメしたぬいぐるみ。
本アイテムはいつでもヒーローを手のひらで楽しめる、ころんとしたフェイスデザインが魅力的。
ラインナップはゴジュウウルフ、ゴジュウレオン、ゴジュウティラノ、ゴジュウイーグル、ゴジュウユニコーン、ゴジュウポーラーの6種類。それぞれ、各カラーの被り物を被っているのもとってもキュートです♪
どのキャラクターが入ってるかは開けてからのお楽しみのブラインドアイテムとなっており、shopぬいでは全6種単品ランダム販売・コンプリートBOX販売にて予約受付中！
クリスマスぬい撮りフォトが「shopぬい」の公式X、公式Instagramで公開中なのでチェックしてみてね♪
（C）テレビ朝日・東映 AG・東映
☆ころんとしたフォルムとお顔が可愛い「ぬいコロ」をチェック！（写真2点）＞＞＞
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜午前9：30〜10：00／テレビ朝日系）は、スーパー戦隊シリーズ50周年記念作。全て集めるとなんでも願いが叶うという指輪を求め、5人の ”はぐれ者” が戦いを繰り広げる物語。さらには、悪の軍団・ブライダン、そして歴代レッドたちとも、 おきて破りの頂上バトルを繰り広げる！
新時代のナンバーワンになるのは誰だ！？ ゴジュウポーラーの参戦により、一層盛り上がりを見せるゴジュウジャー。映画でも最高最強ヒーローは健在！
「ぬいコロ」は、コロコロしているお手玉サイズの、キャラクターのフェイスをデフォルメしたぬいぐるみ。
本アイテムはいつでもヒーローを手のひらで楽しめる、ころんとしたフェイスデザインが魅力的。
ラインナップはゴジュウウルフ、ゴジュウレオン、ゴジュウティラノ、ゴジュウイーグル、ゴジュウユニコーン、ゴジュウポーラーの6種類。それぞれ、各カラーの被り物を被っているのもとってもキュートです♪
どのキャラクターが入ってるかは開けてからのお楽しみのブラインドアイテムとなっており、shopぬいでは全6種単品ランダム販売・コンプリートBOX販売にて予約受付中！
クリスマスぬい撮りフォトが「shopぬい」の公式X、公式Instagramで公開中なのでチェックしてみてね♪
（C）テレビ朝日・東映 AG・東映