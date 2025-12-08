「I.CINNAMOROLL（アイシナモロール）」のPOP-UP SHOP 「ご自愛ワールドツアーズ」の追加日程が発表された！さらに、全国70館のTOHOシネマズで新アートグッズの展開もスタートする。☆ポップアップやシネマグッズのイメージをチェック！（写真9点）＞＞＞サンリオの人気キャラクター「シナモロール」の新ブランド 「I.CINNAMOROLL（アイシナモロール）」の、「旅」をテーマにしたPOP-UP SHOP第二弾「ご自愛ワールドツアーズ」の