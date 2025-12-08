【I.CINNAMOROLL】「ご自愛ワールドツアーズ」追加開催＆TOHOシネマズで新アートグッズ展開！
「I.CINNAMOROLL（アイシナモロール）」のPOP-UP SHOP 「ご自愛ワールドツアーズ」の追加日程が発表された！ さらに、全国70館のTOHOシネマズで新アートグッズの展開もスタートする。
サンリオの人気キャラクター「シナモロール」の新ブランド 「I.CINNAMOROLL（アイシナモロール）」の、「旅」をテーマにしたPOP-UP SHOP第二弾「ご自愛ワールドツアーズ」の、2025年12月以降の追加日程が発表された。
2023年にデビューした「シナモロール」の新ブランド「I.CINNAMOROLL」（アイシナモロール）は、人の目より自分自身を大事にして、カラダとココロを大切にする ”ご自愛” マインドを持ったちょっぴり大人なキャラクター。
そんな、シナモン（I.CINNAMOROLL）が ”広い広い世界を 自由に、気ままに 自分のペースで旅をする” をテーマに描いた新アートグッズを扱う「ご自愛ワールドツアーズ」は、2025年11月よりJR大宮駅でスタート。
続いて仙台パルコでも開催し、開催を控えている札幌と横浜に加えて、2026年以降の追加開催スケジュールとして、福岡、名古屋、大阪、渋谷で開催されることが発表された。
会場では、パイロットとキャビンアテンダントに扮するシナモンとミルクが、飛行機に乗って世界を旅するキービジュアルや、旅先で出会うモノたちと触れ合うシーンを切り取ったアートを使ったグッズが多数登場。
描き下ろしイラストのグッズは順次新商品を準備しており、2026年1月以降にはパイロットとキャビンアテンダントコスチュームのシナモンとミルクがセットになった「ぬいぐるみマスコットセット（ご自愛ワールドツアーズ）」も発売予定。また、POP-UP SHOP第一弾「ご自愛ツアーズ」の商品もあわせて登場する。
会場先行販売のぬいぐるみマスコットシリーズの新商品「ぬいぐるみマスコット（リュック）」は旅の気分を盛り上げてくれる一押しアイテム！ ぜひチェックしてみてね。
ご購入特典として、「ご自愛ワールドツアーズ」商品を含む2200円（税込）以上お買い上げの方に、先着で「オリジナルフォト風カード」をプレゼント！ デザインは会場ごとに異なります。お楽しみに。
さらに各会場にて「ご自愛ワールドツアーズ」商品を含む5500円（税込）以上お買い上げの方に、先着で「オリジナルポストカード」がプレゼントされる。
また、2025年12月5日（金）より、全国70店舗のTOHOシネマズのグッズ売り場にてアイシナモロールのグッズが期間限定で展開開始される。
シナモンとミルクがサングラスをかけた、シネマ風の描き下ろしイラストを用いた新商品や、TOHOシネマズ先行販売の「ぬいぐるみマスコット（スノボ）」も登場！ シネマスタイルのシナモングッズをぜひチェックしてね。
（C） 2025 SANRIO CO., LTD. Sanrio/TBS
