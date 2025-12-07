◆第２６回チャンピオンズＣ・Ｇ１（１２月７日、中京競馬場・ダート１８００メートル）今週から開幕した中京競馬場は前日から降雨が全くなく、朝から芝、ダートともに「良」の発表で行われている。初日に６鞍行われたダートコースは圧倒的に差し有利で、直線で様相が一変するレースが目立った。勝ち馬の４角での位置取りは（１５）（２）（１１）（１）（４）（２）番手、２着馬に至っては（９）（１０）（１１）（８）（９）