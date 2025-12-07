中大法科大学院教授で弁護士の野村修也氏が6日、TBS系「情報7daysニュースキャスター」（土曜午後10時）に生出演。日中の緊張関係が続く中、4日に中国・北京で行われた、習近平国家主席とフランスのマクロン大統領による中仏首脳会談について私見を述べた。番組では、安住紳一郎アナが、習主席が会談で「核心的利益に理解と支持を」と、台湾を念頭に発言したことを報道。マクロン大統領も「『一つの中国』政策を堅持する」と応じた