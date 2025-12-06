（台北中央社）かつて一世を風靡（ふうび）した4人組アイドルグループ「F4」のメンバー、ヴァネス・ウー（呉建豪）、ジェリー・イェン（言承旭）、ヴィック・チョウ（周渝民）と、人気歌手のジェイ・チョウ（周杰倫）、人気ロックバンド「メイデイ」（五月天）のアシン（阿信）がコラボレーションした新曲「恒星不忘Forever Forever」が5日、インターネット上で発表された。ファンからは喜びの声が上がっている。メイデイが所属す