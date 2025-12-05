ブライトンを率いるファビアン・ヒュルツェラー監督が、日本代表MF三笘薫のコンディションについて言及した。5日、イギリス『BBC』が同指揮官のコメントを伝えている。三笘は今シーズン、プレミアリーグで開幕から6試合連続でスターティングメンバーに名を連ね、1ゴール1アシストを記録。左ウイングとして、ヒュルツェラー監督の信頼を引き続き掴んでいたが、9月27日に行われたチェルシー戦で足首を負傷すると、それ以降は欠場