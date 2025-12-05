コトブキ工芸より、オリジナルブランド「iebito（いえびと）」から人気キャラクター「リラックマ」を使用した『リラックマキッズチェアクッション（リラックマ）』が、サンエックスネットショップで発売される。＞＞＞リラックマキッズチェアクッションイメージ画像をチェック！（写真3点）リラックマは、着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが