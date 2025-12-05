【リラックマ】家具職人が作るiebitoキッズチェアクッションに注目！
コトブキ工芸より、オリジナルブランド「iebito（いえびと）」から人気キャラクター「リラックマ」を使用した『リラックマ キッズチェアクッション（リラックマ）』が、サンエックスネットショップで発売される。
＞＞＞リラックマ キッズチェアクッションイメージ画像をチェック！（写真3点）
リラックマは、着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。
「リラックマ キッズチェアクッション（リラックマ）」は、芯材に硬い素材を使わず発泡ウレタンでできたチェア型クッション。重量感のあるチップウレタンを中に使用しているので、お子様が座った時にしっかりとした安定感がある仕様となっている。
また、「iebito」の人気商品『PLAYクッション』と同じ張地を採用。一緒に飾ればリビングに統一感を演出できる『キッズチェアクッション』。お子さまが座るのはもちろん、大好きなリラックマのぬいぐるみを座らせてかわいらしく飾ることも可能だ。
＞＞＞リラックマ キッズチェアクッションイメージ画像をチェック！（写真3点）
リラックマは、着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。
また、「iebito」の人気商品『PLAYクッション』と同じ張地を採用。一緒に飾ればリビングに統一感を演出できる『キッズチェアクッション』。お子さまが座るのはもちろん、大好きなリラックマのぬいぐるみを座らせてかわいらしく飾ることも可能だ。