中国が東アジアの広い海域で海軍と海警局の船を100隻以上展開していたことが分かりました。ロイター通信によりますと関係者の話として、中国軍や海警局の多くの船が黄海南部から東シナ海、南シナ海、さらに太平洋にかけて広い範囲で活動していると報じました。今週、一時100隻を超え、4日の時点でも90隻以上が確認されました。2024年12月に台湾周辺で確認されたおよそ90隻を上回り、これまでで最も大きな規模とみられています。ま