MINAMI、さくら、おさき 人気インフルエンサーのMINAMI、さくら、おさきがこのほど、都内で行われた「GOLD STAR 3Dフルーツアイス 発売記念イベント」に出席した。GOLD STAR JAPANが、「GOLD STAR 3Dフルーツアイス」を12月１日に日本国内で販売開始。同商品は韓国発のアイスクリームブランドで、世界でも販売されSNSでも話題に。ストロベリー、レモン、マンゴー、ピーチ、グレープの全５フレーバーのラインアップ