リーダーたるもの「部下の自主性を重んじることが大切」「自分で考えさせることに意味がある」とよく言われるが、それが常に正解とは限らない。組織開発の専門家が解説する、チーム作りの「正解」とは？※本稿は、長尾 彰『宇宙兄弟「制約主導」のチームワークで、仕事が面白くなる！チームの話』（Gakken）の一部を抜粋・編集したものです。自分たちのチームは今どこの「ステージ」にいるのか？集団や組織は、「フォーミング」