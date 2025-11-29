ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > あばれる君が「やめて」と動揺…番組出演で、激レアな本名が明かされ… あばれる君 エンタメ・芸能ニュース お笑い芸人 デイリースポーツ あばれる君が「やめて」と動揺…番組出演で、激レアな本名が明かされる 2025年11月29日 14時14分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 27日の番組の対決企画でtimeleszの菊池風磨とコンビを組んだ、あばれる君 菊池から「古張（こばり）さん」と呼ばれ、「本名はやめて」と動揺 本名は古張裕起で、古張姓は珍しいが、故郷の福島県に多い名字だという 記事を読む おすすめ記事 「MステSUPER LIVE」12月26日放送決定 第1弾アーティスト48組一挙発表 2025年11月28日 21時54分 北大生協、「嵐」ライブツアー開催で対策発表 入試課「報道されている状況については把握」 2025年11月27日 17時56分 水ダウ「名探偵津田」考察「電気イスゲーム」で真っ先に異変察知したスタジオゲストがＸで話題に 2025年11月28日 12時20分 ６年ぶり全面刷新の新型「ＲＡＶ４」、来月１７日発売…独自開発ソフト「アリーン」を初搭載 2025年11月29日 5時0分 「ミーモモンって何？」夫に渡した買い物メモが、謎解きに……4児の母の“殴り書き”が大波紋 2025年11月28日 11時45分