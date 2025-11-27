バブルが、次世代の電動モビリティ「ビベルトライク」と「ビベルCOCO」を地域複合フェスに出展します。メダカ文化を中心としたユニークなイベントで、新しい移動手段の魅力を体感できる機会が到来しました。 バブル「秦野メダカ クロスフェスタ9th」出展 開催日：2025年11月29日(土)時間：10:00〜15:00会場：イオン秦野ショッピングセンター 平面駐車場(※雨天時：別館1F駐車場奥)出展内容：車両展示、試乗席への