興行収入380億円を突破し、「無限列車編」がもつ407.5億円の記録更新も見えてきた『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 』第一章 猗窩座再来』。2025年7月18日の公開から年末が近づく現在もロングラン上映が続いている。11月25日には「鬼滅の刃」公式X（@kimetsu_off）より、原作者の吾峠呼世晴が新たに描き下ろしたイラストが投稿された。 公開されたのは、蟲柱・胡蝶しのぶのイラスト。淡い紫髪と蝶の髪飾り、落ち着いた色味の隊服