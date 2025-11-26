Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングスが大幅反発している。この日、子会社スマートプラスクレジットが、請求書の立て替えあと払いサービス「ＢｉｚＧｒｏｗｔｈ」で、決算書や本人確認書類なしでも利用可能額がわかる「クイック審査」を開始したと発表しており、好材料視されている。 「ＢｉｚＧｒｏｗｔｈ」は、スマートプラスクレジットが顧客企業に代わり、取引先に立て替え払いをすることで、請求