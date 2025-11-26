ギフティが１０％を超える急騰で１１００円台を回復。ここ底値圏でのもみ合いが続いていたが、目先法人筋の売り物が切れ、貸株市場経由の空売り買い戻しも作用して１０００円トビ台から離陸する動きをみせている。テクニカル的には５日・２５日移動平均線が満を持してゴールデンクロスを示現しており、これに追随したリバウンド狙いの買いを引き寄せている。同社は飲食店や小売店舗で商品やサービスと交換できる電子