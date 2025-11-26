全国でインフルエンザが猛威を振るい、報告された感染者数は「警報」の基準を超えています。その背景の1つにあるとみられるH3型の変異株には、どんな特徴があるのでしょうか。ある研究で、インフルエンザにかかりやすい「5つのタイプ」が判明しました。■「警報レベル」大きく超える流行藤井貴彦キャスター「インフルエンザの流行が止まりません。厚生労働省による最新のデータ（11月10日〜16日）では、インフルエンザの全国の感染