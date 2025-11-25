現地発！ スペイン人記者「久保建英コラム」レアル・ソシエダはラ・リーガ５戦連続無敗で、９位に浮上と好調を維持。そうしたなか久保建英にはまた移籍の噂が出た。スペイン紙『ムンド・デポルティボ』でレアル・ソシエダの番記者を務めるウナイ・バルベルデ・リコン氏に、移籍の可能性について言及してもらった。【ビッグクラブへ移籍の噂】久保建英がレアル・ソシエダを退団する可能性をめぐる噂や報道は絶えることがない。