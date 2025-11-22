今季は打率.318、23本塁打、73打点をマークした林安可西武は22日、台湾プロ野球（CPBL）統一ライオンズから海外移籍制度を申請した林安可（リン・アンクウ）外野手との契約締結を発表した。昨年のプレミア12でチャイニーズ・タイペイの4番を務め、日本戦で特大本塁打を放ったアジアの大砲が新戦力として加わる。背番号は「73」に決まった。28歳の林はCPBLの7年間で、通算583試合に出場し、打率.287、112本塁打、399打点を記録