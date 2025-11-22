カターレ富山は22日、GK平尾駿輝(22)が10月11日に入籍していたことを発表した。平尾は履正社高から2022年に加入。今季はここまでJ2リーグ戦3試合、天皇杯2試合に出場している。クラブ公式サイトを通じて「私事ではありますが入籍いたしました。サッカーを頑張れる原動力であり、辛いことや悲しいことがあった時にいつも隣にいて励ましてくれた妻に感謝しています。そして毎日を大切にしながら、笑いの絶えない家族であり続け