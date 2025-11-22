アーセナルの元アカデミーコーチであるジャック・ウィルシャーが、アーセナルの次世代のスターとして期待される15歳のマックス・ダウマンを絶賛している。ウィルシャーはダウマンが13歳の頃から指導し、その才能に確信に近いものがあると『Mrror』紙のインタビューで答えている。今季からルートン・タウンで監督を務めるウィルシャーは、当時13歳のダウマンをU-18の試合で起用したエピソードを振り返った。サウサンプトンのアカデ