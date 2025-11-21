ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 旅行者に「ランチタイム来店遠慮して」富士そばの貼り紙が波紋 撤去… 富士そば 外国人観光客 外国人 飲食業界 外食 ランチ J-CASTニュース J-CASTニュース 旅行者に「ランチタイム来店遠慮して」富士そばの貼り紙が波紋 撤去へ 2025年11月21日 19時56分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「名代富士そば」の店舗で掲示された貼り紙がSNSで波紋を広げた 旅行者に「ランチタイムの来店をご遠慮ください」と呼びかけるもの 運営会社はJ-CASTニュースの取材に対し、撤去を指示したことを明かした 記事を読む おすすめ記事 世界の食通が絶賛！ニッポンを訪れる“新富裕層”が地方の素晴らしい食文化を堪能 2025年11月17日 6時0分 東京の男の人の言葉遣い「〜なの」「〜だよ」に驚き 関西人が感じた標準語の柔らかさ 「日常が全部ドラマみたい」 2025年11月16日 11時0分 「本当に困ってます」訪日客の無断キャンセルに悩む和菓子店、どう代金を払ってもらう？ 2025年11月18日 9時50分 「日本人に泣かされた」との投稿に反響＝中国ネット「そんなことされたら…」「温かい世界、好き」 2025年11月17日 8時30分