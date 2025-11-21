スター・マイカ・ホールディングスが３日続伸している。同社は２０日の取引終了後、配当予想の増額修正を発表し、材料視された。期末配当予想を従来の見通しから４円増額して２２円に見直した。年間配当予想は３７円（前期は２３円）となる。なお、同社は２月に決定した自社株取得に関し、１１月２０日をもって中止することを決めた。業績や経営環境、株式市場の変化などを総合的に勘案し、未消化分の約１億円分につ