２１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５７円３２銭前後と前日の午後５時時点に比べ１０銭強のドル安・円高となっている。 ２０日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５７円４７銭前後と前日に比べ３０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。同日に発表された９月の米雇用統計で、非農業部門の就業者数が前の月から大幅に増えたことなどを手掛かりに一時１５７