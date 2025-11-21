日経平均株価が一時１２００円を超す下げとなるなかで、トヨタ自動車やホンダ、ＳＵＢＡＲＵなど自動車株がプラス圏で推移している。外国為替市場でドル円相場は１ドル＝１５７円台で推移し、円安基調を続けている。高市政権の経済対策を受け、中期的な財政悪化リスクが高まったとの受け止めからドル高・円安が進行した。足もとでは為替介入の警戒感から円売りの流れは従来に比べると一服感が出ているものの、中期的な円安トレン