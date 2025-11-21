十六フィナンシャルグループが朝安後に切り返し、年初来高値を更新した。同社は２１日、３３年３月期までの長期ビジョンと、２８年３月期までの中期経営計画の計数目標の見直しについて発表した。このうち中期計画では２８年３月期の純利益目標を、当初の２００億円以上から２８０億円以上に、ＲＯＥ（自己資本利益率）目標は５％以上から６％以上に引き上げており、評価された。 政策金利の引き上げによる影響を踏ま