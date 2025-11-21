ノーリツが続伸している。英ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンドが２０日の取引終了後に関東財務局へ提出した変更報告書で、共同保有者も含めた株式保有比率が従来の７．０３％から８．０５％に上昇しており、思惑視した買いが入っている。共同保有者のうち米エヌエーブイエフ・セレクトの保有割合が１．０３％から２．０６％に増えた。報告義務発生日は１１月１３日。保有目的は投資及び経営陣に対する