ラクスルが５連騰。同社は２０日の取引終了後、ビニールカーテンなどの商材を扱うＢｔｏＢ受注プラットフォームを運営するチームライク（神奈川県海老名市）の株式を取得し、子会社化すると発表。これを手掛かりとした買いが入ったようだ。チームライクは国内のＥＣにおけるニッチトップの地位を確立し成長を実現しており、ラクスルは事業領域の拡大につなげる方針。取得金額は１４億３０００万円