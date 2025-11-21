ウィルグループは高い。２０日取引終了後、株主優待制度を来年３月から変更すると発表した。現行（旧制度）では１００株以上の株主を対象に保有株数・継続保有期間に応じて、クオカードを５００～４０００円分贈呈している。変更後の新制度では３００株以上の株主を対象に保有株数に応じて、金券や電子マネー・ポイントなどを５０００～１万円相当贈呈する。なお、３００株未満の株主には新制度初